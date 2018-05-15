Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi oyuncu Yağmur Atacan'ı öldürmeye teşebbüs suçundan yeniden yargılanan Galip Topsız’a 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Yağmur Atacan'a 4 yıl önce Oyuncu Pınar Altuğ ile evlenip mehdiliğini ilan etmesi için kendisine mesaj geldiğini belirterek ‘Deccal’ olduğunu ileri sürdüğü Yağmur Atacan’a “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden Galip Topsız’a ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise ceza vermeyi unuttu.

Mahkeme daha önce verdiği iki ayrı kararında, sanık Galip Topsız hakkında, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası vermişti.

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