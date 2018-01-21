Cadde’nin haberine göre, eğlenceli anların yaşandığı partide, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti mutluluk pozları verdi.



Anne olurken eşiyle ortak bir karar aldıklarını ve kızları olursa bir çocukla yetinecekleri konusunda anlaştıklarını söyleyen Altuğ, ikinci çocuğu o yüzden düşünmediklerini belirtti.

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