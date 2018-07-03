HT Magazin'de yer alan habere göre, yeni şarkısıyla yaza damga vuracağına inanan Darcan, “Kıpır kıpır bir single hazırladım. Çok emek harcadık. İnanıyorum ki çok iyi bir geri dönüş olacak ve özellikle gençler bu şarkıyla coşacak” diye konuştu.

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