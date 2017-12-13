SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Sasa Maricic (Sırbistan), Oskars Lucis (Letonya)

PINAR KARŞIYAKA: Egemen Güven 14, Waters 20, Wood 12, Jones 12, Alp Karahan, Metin Türen 10, Berke Aygündüz 2

DINAMO SASSARI: Pierre 17, Jones 13, Hatcher 5, Bamporth 19, Polonara 13, Randolph 6, Stipcevic 1, Spissu, Devecchi 3, Planinic 2

1. PERİYOT: 12-18

DEVRE: 35-39

3. PERİYOT: 51-58

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Dinamo Sassari, 7. dakikada 16-6 öne geçti. Pınar Karşıyaka farkı eritmeye çalışırken, konuk ekip periyodu 18-12 önde bitirdi.

İkinci periyotta Waters, Wood ve Jones ile skor bulan Pınar Karşıyaka'ya, Bamporth ve Pierre ile karşılık veren Dinamo Sassari soyunma odasına 39-35 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan ve 27. dakikada farkı 12 sayıya (40-52) çıkaran İtalyan ekibi, son çeyreğe de 58-51 önde girdi.

Final periyodunda da daha etkili bir mücadele ortaya koyan Dinamo Sassari, karşılaşmadan 79-70 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka: 70 - Dinamo Sassari: 79