Pınar Karşıyaka: 74 - Gaziantep Basketbol: 67
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı
Pınar Karşıyaka: Waters 22, Erdi Gülaslan 5, Wood 5, Jones 21, Banic 6, Berk Uğurlu 5, Kennedy 10, Mert Celep, Metin Türen
Gaziantep Basketbol: Miller 19, Rudd 2, Armand 25, Orhan Haciyeva 5, Carter 9, Can Uğur Öğüt 3, Erol Can Çinko, Balazic, Kadir Bayram, Freimanis 4
1. Periyot: 22-8
Devre: 41-16
3. Periyot: 56-39
Karşılaşmanın başında Jones ile etkili olan Pınar Karşıyaka, Waters'ın da skora katkı vermesiyle son 2 dakikaya 12 sayı farkla 18-6 üstün girdi. Ev sahibi ekip, periyodu 14 sayı farkla 22-8 önde tamamladı.
İkinci periyoda da Waters'ın sayılarıyla başlayan yeşil-kırmızılı ekip, 15. dakikada Banic'in pota altından bulduğu basketle farkı 21 sayıya çıkardı: 33-12. Aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, devreyi de 41-16 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda Waters ve Jones'un sayılarıyla başlayan ve farkı 30 sayıya (46-16) yükselten ev sahibi ekip, 25. dakikayı 48-26 üstün geçti. Pınar Karşıyaka, periyodu 56-39 üstün tamamladı.
Son periyodun başında daha etkili olan ve aradaki farkı azaltan konuk ekip, bitime 4 dakika 36 saniye kala Miller'ın 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya kadar indirdi: 62-57. Gaziantep Basketbol, son dakika içinde Carter'ın basketiyle farkı 3 sayıya (68-65) düşürmesine rağmen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-67 galip ayrıldı.
İki takım oyuncuları ve karşılaşmanın hakemleri müsabakaya, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Kanseri de yenebiliriz" yazılı pankartla çıktı.
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