Kulüpten alınan bilgiye göre, ABD'li oyun kurucu, kötü performans ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 11,5 sayı ve 4,44 asist ortalamalarıyla oynayan Waters, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 müsabakada 15,2 sayı ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı.