Maç öncesinde şut antrenmanını PAOK Arena'da gerçekleştiren yeşil-kırmızılı basketbolcular, daha sonra Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya geldiği ve müze olarak kullanılan Aya Dimitriya Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ne ziyarette bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, ziyarette Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'a basketbolcuların imzaladığı Pınar Karşıyaka formasını hediye etti. Büyükkarcı'ya Voleybol Şube Başakanı Serkan Ergüven, Genel Menajer Selim Çınar ve Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic de eşlik etti. Zorlu mücadele için için Selanik'e gelen taraftarlar da takımla beraber müzeyi gezdi.

Ziyaretin ardından yeşil-kırmızılı takım, Türk bayrağını açarak Başkonsolos Okan'la müzenin önünde fotoğraf çektirdi. Selanik'te PAOK Başkanı Bane Prelevic ve yönetimi, Başkan Büyükkarcı ve Genel Menajer Çınar'ı akşam yemeğinde ağırladı. PAOK ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka saat 20.30´da PAOK Arena'da başlayacak.