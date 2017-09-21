Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip eşleşmesi

Türk temsilcilerinden Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın rakibinin belli olacağı 2. ön eleme turu eşleşmesi netleşti.

Makedonya'dan Karposh Sokoli ile Estonya'dan Kalev Cramo'nun karşılaştığı 1. ön eleme turunda ilk maçta deplasmanda Karposh Sokoli'yi 87-79 mağlup eden Kalev Cramo bugün kendi evindeki müsabakayı 81-78 kaybetmesine rağmen adını bir üst tura yazdırdı. Estonya temsilcisi 2. ön eleme turunda Macaristan'dan Alba Fehervar ile karşılaşacak. İki takım arasındaki eşleşmede ilk maç 24 Eylül Pazar günü Estonya'da, rövanşı ise 26 Eylül Salı günü Macaristan'da oynanacak.

Bu turu geçecek ekip 3. ön eleme turunda Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

Pınar Karşıyaka 3. ön eleme turu ilk maçını 29 Eylül Cuma günü deplasmanda rövanşı ise 2 Ekim Pazartesi günü İzmir'de yapacak.

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