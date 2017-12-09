SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx),Halil Baldemir (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 7, Alp (x) 2, Wood (xxx) 23, Jones (xxx) 16,Egemen (xx) 6, Waters (xxx) 13, Metin (xxx) 13, Berke (x), Mert (x)
TOFAŞ: Barış (xx) 7, Crocker (xxx) 20, Mejia (x) 5, Morgan (xxx) 25, Owens (xxx) 11, Kadji (x), Henry (x), Muhsin (x) 4, Yiğit (xxx) 12
1. PERİYOT: 17-25
İLK YARI: 45-35
3. PERİYOT: 63-57
5 FAUL: Alp (30.50), Waters (39.48) (Pınar Karşıyaka)
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karılaşmada ev sahibi ekipten Wood, 23, konuk ekipten Morgan 25 sayıyla oynadı. DJ Kennedy'nin ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemediği Kaf-Kaf, mücadeleye 10 kişiyle çıktı. İkinci yarıda Berk de sakatlanıp oyuna devam edemedi. Bu skorla Karşıyaka, 10 maçta 2 galibiyetle düşme barajında kalırken namağlup lider Tofaş 10'da 10 yaptı.
Maça pota altından basketlerle önde başlayan konuk ekibe Karşıyaka Wood ve Berk'in dış atışlarıyla karşılık vermeye çalıştı. Owens, Crocker, Morgan gibi isimlerin etkili oyunuyla üstünlüğü iyice eline alan Tofaş, bu bölümde skora 8-21'e getirip farkı 13 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 17-25 sonuçlandı. İkinci periyoda taraftarının müthiş desteğiyle başlayan ev sahibi, Wood'un 3, Waters'ın 1 üçlüğüyle önce devrenin bitimine 6 dakika kala durumu29-29'a getirdi ardından Waters'ın basketfaulden bulduğu sayılarla 32-29 öne geçti.
Tofaş'a kolay sayı şansı tanımayıp etkili oyununu devre sonuna kadar sürdüren Kaf-Kaf, 43-31'le farkı 12 sayıya taşıdı. İlk yarı Karşıyakalı Metin'in son saniye basketiyle 45-35 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Karşıyaka lehine fark 14 sayıya kadar çıktı. Tofaş'ın kısa sürede oyuna yeniden ortak olmasıyla dördüncü periyot 63-57 başladı. Son periyotta Tofaş, pota altından üst üste Owens ve Morgan'ın basketleriyle 2 dakika içinde yeniden 63-64 öne geçti.
Geriden gelen Tofaş'ın öne geçtiği bölüme kadar bulduğu 18 sayıya Karşıyaka 3 sayıyla yanıt verebildi. Son dakikalarda Jones ve Wood'un 3 sayılık basketleriyle oyuna tekrar denge geldi. Tofaş, skor 75-75 berabereyken Morgan'la son 1 dakika 6 saniye içinde serbest atıştan 4 sayı bularak üstünlüğü ele aldı. Taktik savaşı halinde geçen son anlarda daha az hata yapan konuk ekip salondan galip ayrıldı: 80-84.
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