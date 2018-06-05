DHA'nın haberine göre yeni sezonda Türkiye'den Eurocup'a ULEB'le sözleşmesi bulunan Galatasaray'ın yanı sıra lig sıralamasına göre 1, wildcard ile 1 olmak üzere toplam 3 takımın katılması bekleniyor.

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar, önümüzdeki günlerde Cenevre'ye giderek FIBA yetkilileriyle FIBA'nın organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi ve Europe Cup için de görüşecek. Daha önce 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Eurocup'ta boy gösteren Kaf-Kaf, son 2 sezonda ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.