Bebek beklediği haberlerinin duyulduğu ilk günden bu yana objektiflerden uzak duran Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, sonunda ortaya çıktı. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre, ünlü sanatçıyla kızları olacağı konuşulan Pınar Hanım, önceki gün Bebek'teki kuaföründen çıkarken hamile haliyle ilk kez görüntülendi.

HAMİLE YENGE BAKIMDA

5 aylık hamile olan Mega yengenin hamilelik dolayısıyla iyice büyüyen karnı dikkat çekti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Pınar Tevetoğlu'nun 3 saat sonra kuaförden maşalı saçlarıyla çıkması," Mega yenge, bakımını hamilelikte de ihmal etmiyor" dedirtti. Eşi Tarkan'la bebeklerini doğum yerleri olan Almanya'da kucaklarına alacağı iddia edilen Tevetoğlu, bu konu hakkındaki sorulara sessiz kaldı.

Kız çocuk sahibi olacağı ve adını da 'Lidya' koyacakları iddiası da hatırlatılan Pınar Tevetoğlu, "Teşekkür ederim" diyerek hızlıca aracına yöneldi. Tevetoğlu'nun sorulara sessiz kalması ise iddiaları kuvvetlendirdi. Güler yüzlü haliyle dikkat çeken Mega Yenge, eşinin kendine tahsis ettiği özel şoförlü aracına binip evinin yolunu tuttu.