Türkiye’nin minikler kategorisindeki en önemli turnuvalarından biri olan ve bu yıl 6. düzenlenecek Pınarbaşı Cup 2018, futbolcu yetenek, gözlem ve değerlendirme platformu Scoutium sponsorluğunda bu hafta sonu start alıyor. 24 Mart-13 Mayıs tarihleri arasında sürecek turnuvada Ege Bölgesi’nde yer alan 32 profesyonel ve amatör takımın U-9, U-10 ve U-11 futbolcuları, hünerlerini sergilemek ve geleceğin yıldızı olabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.



EN UZUN SOLUKLU MİNİKLER TURNUVASI

Türkiye’nin en uzun soluklu turnuvalarından biri olan Pınarbaşı Cup Minikler Turnuvası’nda Altınordu, Göztepe, Balıkesirspor, Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor gibi altyapıya önem veren profesyonel kulüplerin yanı sıra, Ege Bölgesi’nde birbirinden güçlü altyapılara sahip amatörler de dahil toplam 32 takım boy gösterecek. Türkiye’nin geleceği olan 1200’e yakın minik krampon da, 3 farklı kategoride kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.



Amatör ve altyapı futbolcularının keşfedilmesini sağlayan dijital bir platform olan Scoutium’un gözü ise Pınarbaşı Cup 2018’de mücadele edecek gelecek vadeden futbolcu adaylarının üzerinde olacak. Kısa sürede Türkiye ve İngiltere’de 70’e yakın kulüple işbirliği yapan futbolcuların keşfedilmesini amaç edinen sponsor firmanın scout ekibi, turnuva boyunca Türk futbolunun geleceği genç kramponları takip ederek, videolu ve detaylı analizleriyle birlikte geniş futbolcu veritabanında yer almalarına imkan tanıyacak. Turnuvaya katılan futbolcular ise firmanın internet sitesine kaydolarak, kendilerini izlemeleri için maçlarına scout atayabilecek, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme şansı yakalayacak.



AÇILIŞI BAŞKAN OLGUN ATİLA YAPACAK

Tüm maçları Bornova Pınarbaşı Sahası’nda yapılacak Pınarbaşı Cup 2018’de ilk düdük 24 Mart Cumartesi günü çalacak. Açılışı, bu turnuvaya her zaman verdiği destekle tanınan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın yapması bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER