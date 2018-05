Pinhani Grubu, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

Pinhani, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni single’ı ‘Kendinden Usandırma’yla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Grubun vokalisti Sinan Kaynakçı, gitaristleri Eray Polat ile Selim Aydın ve davulcusu Hami Ünlü’yle yeni projelerini ve haklarında merak edilenleri konuştuk...

‘Kendinden Usandırma’ adlı single’ınız, yeni bir albümün habercisi mi?

Selim Aydın: Altıncı albümümüz ‘On Türkü’ daha yeni çıktı. Dinleyicimizin büyük kısmı bizden kendi şarkılarımızdan oluşan bir albüm bekliyor. Bu yüzden şubat ayında yeni albümün şarkılarına maket kayıtlar yapmaya başladık. Araya bahardaki konserler girdi, kayıtlara ara verdik. Kendi aramızda konuşurken yeni bir şarkının bize iyi geleceğini düşündük ve kaydına başladığımız şarkılardan birini seçip hızlıca tamamladık. Şarkı stüdyoda hazırlanırken klibini de çektik. Her şey çok hızlı oldu, bugüne kadarki en hızlı çalışmamız ‘Kendinden Usandırma’.

Yedinci albümünüzün içeriği nasıl olacak?

Sinan Kaynakçı: Bizim aşk şarkılarımız kadar farklı konulardan bahseden şarkılarımız da var. Ama bu albümde ilişkiler ön planda olacak. Müzikal olarak bir devrim planlamıyoruz ama her albümde olduğu gibi farklı şeyler deneyeceğiz.

8 Haziran’da dünyaca ünlü rock grubu Travis’ten önce sahne alacaksınız. Bu konser sizin için diğer konserlere oranla biraz daha özel olsa gerek...

Eray Polat: Hem Travis’ten önce çalmak, hem de Zorlu’da çalmak güzel bir deneyim olacak bizim için. Hepimiz o günü merakla bekliyoruz.

S.K.: Türkiye’de yerel büyük bir isimden önce çaldığınızda o ismin teknik ekibi çoğu zaman size eziyet ediyor. Elbette bu eziyet o müzisyenlerin bilgisi dahilinde. Travis’te bunun yaşanıp yaşanmayacağını

merak ediyorum ama tahminim her şeyin olması gerektiği gibi karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleyeceği.



"TAM İSTEDİĞİMİZ GİBİ AĞIR AĞIR İLERLİYORUZ"

2004 yılında müzik piyasasına giriş yaparak alternatif rock’a farklı bir soluk getirmiştiniz. Aradan geçen 14 yılda hedeflerinize ne ölçüde ulaştınız?

Selim Aydın: Ağır ağır ilerlemek gibi bir düşüncemiz vardı. Başta biraz hızlı gittik ama son yıllarda tam istediğimiz gibi ağır ağır ilerliyoruz.

Eray Polat: Ben ekibe birkaç yıl önce katıldım. İnşallah daha uzun yıllar çalmaya devam ederiz.

Pinhani’yi bir rock grubu olarak mı tanımlıyorsunuz?

Sinan Kaynakçı: Rock müziğin altını uzun yıllardır Bulutsuzluk Özlemi dolduruyor. Bizim müziğimizin içinde rock var, rock türünde şarkılarımız da var ama tavır olarak bir rock grubu sayılmayız. Müziğin birçok türünden örnekler veriyoruz.

"GÜZEL ŞARKI YOLUNU ÇİZER"

Fabrikasyon şarkılardan uzak kalmayı başarmak kolay mı?

Sinan Kaynakçı: Bizim kendimizce bir müzik zevkimiz ve rengimiz var. Şarkılarımız da bunu yansıtıyor. Bunları fabrikasyon olarak görenler de vardır, sizin gibi fabrikasyondan uzak olduğunu düşünenler de. Müzik sektöründe Türkiye’nin her alanında olduğu gibi manipülasyon var. İnsanlar da kısmen bu manipülasyonları yutuyor. Bu yüzden fabrikasyon şarkılar da insanlara yutturuluyor. Yine de güzel bir şarkı her zaman kendi yolunu çiziyor. Zaten o kadar az güzel şarkı çıkıyor ki, insanlar o şarkılara can simidi gibi sarılıyor.

Hami Ünlü: Kendi şarkılarını yazan ekipler genelde fabrikasyondan uzak kalıyor ama belki de dinleyicinin neyi daha çok beğendiğini önemsemek insanları bu tuzağa düşürüyor.



"İMTİYAZ İSTEMEMELİYİZ"

Şarkılarınızı her kesimden insan az çok biliyor ama sokakta bir popülerliğiniz yok. Bu durum bir müzik grubu için avantaj mıdır?

Sinan Kaynakçı: Gerçek şarkılar yazmak için gerçek bir hayata ihtiyaç var. Bunun için ünlü olmamak gerekir. Ama ünlü olmak da kimilerinin hoşuna gidebilir. Her kapı açıldığında “Hoşgeldiniz bilmem kim bey” denmesi kimilerinin hoşuna gidiyor. Bazen bizim de işimize yarıyor. Bazı yerlerde öncelik tanıyorlar ünlüyüz diye. Ama bunu da mecbur kalmadıkça kabul etmemek gerek. Kim olursak olalım imtiyaz istememeliyiz.

"İÇİNDE ARABESK OLMAYAN ŞARKILAR GENELDE TUTMUYOR"

İnsanlar şu dönem en çok ne tür müziğe rağbet gösteriyor?

Selim Aydın: Kültürel sebeplerle içinde arabesk olmayan şarkılar genelde tutmuyor. Kulaklar hep o nağmeleri arıyor. Bu yüzden içinde arabesk olmayan şarkılar ticari değil. Bizim şarkılarımız bu yüzden belli bir kesim tarafından dinleniyor. Yine de bazı şarkılarımız televizyonun da yardımıyla herkesin hafızasına kazındı.

"KENDİ TÜRKÜLERİMİZİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

'On Türkü’ albümünüze beklediğiniz geri dönüşü alabildiniz mi?

Sinan Kaynakçı: Anonim türküleri insanlar sahipleniyorlar, bu güzel bir şey. Albümü kaydederken dikkatli bir çalışma yaptık ama bazıları beğendi, bazıları beğenmedi. Bundan sonra da anonim türküleri söylemeye ve bir yandan da kendi türkülerimizi yazmaya devam edeceğiz.