Pippa Middleton ile Meghan Markle benzerliği şaşırttı

İngiliz basını, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin gözde bekârlarından Prens Harry ile mayıs ayında evlenecek olan ABD’li oyuncu Meghan Markle ile ilgili yeni iddialar gündeme getirdi. Gazete Habertürk'ün Daily Mail Gazetesi kaynaklı haberine göre göre Harry, Markle’a, ağabeyi Cambridge Dükü Prens William’ın eşi Kate’in kardeşi Pippa Middleton’a benzerliği nedeniyle aşık oldu.

Yoga yapan iki kadının vücut ölçüleri ve giyim tarzları birbirine oldukça yakın. Üstelik, Markle’ın melez ten rengi ve saç şekli dahi Pippa ile neredeyse bire bir. Bu yaz işadamı James Matthews’le evlenen Pippa ile Harry arasında bir dönem aşk dedikoduları çıkmış ancak bu iddia doğrulanmamıştı.

Meghan Markle

Pippa Middleton

Prens Harry