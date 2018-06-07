Pirelli'ye Ford'dan büyük ödül

Pirelli’ye verilen Altın Mükemmeliyet Ödülü Ford Motor Company icra kurulu başkan yardımcısı ve global operasyonlar başkanı Joe Hinrichs ile ürün geliştirme ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Hau Thai-Tang tarafından sunuldu. Pirelli ayrıca En Destekleyici Markalar kategorisinde de küresel finalistler arasında yer aldı.

“Ford’dan Altın Mükemmeliyet Ödülü almak büyük bir onur” diyen Pirelli Tire North America CEO’su Marco Crola şöyle devam etti:

“Pirelli, teknolojisi ve Ford’un küresel araç portföyüne lastik tedarik etme konusunda esneklik kabiliyetleriyle bu ödüle layık bulundu. Bu işbirliğine önem veriyoruz ve Ford’u gelecekte de desteklemeyi umuyoruz.”

Küresel mükemmeliyette en yüksek seviyeye ulaşan şirketler şu kategorilerde ödüle layık bulundu:

• En Destekleyici Markalar – kaliteli, çevreci, güvenli ve akıllı

• Kalite, teslimat, değer ve inovasyona odaklı Uyumlu İş Çerçevesi ilkeleri

• Lincoln Luxury

• Tedarikçi Çeşitliliğini Geliştirme