Çanakkale’de kordon boyunda sergilenen Piri Reis heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iç çamaşırı asıldı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Andaç'ın haberine göre heykele asılan çamaşır vatandaşlar tarafından fark edilerek kaldırıldı.

Vatandaşlar daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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