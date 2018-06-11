DHA'da yer alan habere göre; Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya pirinç üretimi öngörüsünü, iki milyon ton yükselterek, 490 milyon tona yükseltti. IGC´nin 2017 - 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 493 milyon ton düzeyindeydi. IGC´nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Mayıs 2018 Raporu´nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 488 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan üç milyon ton yüksek, 491 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörmektedir.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 47 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan bir milyon ton yüksek, 48 milyon ton miktarda öngörüyor.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 123 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan bir milyon ton düşük, 121 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 26 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan değişmeden, 26 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekliyor."
IGC 2018/19 DÜNYA MISIR ÜRETİM ÖNGÖRÜSÜNÜ YÜKSELTTİ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonu dünya mısır üretimi öngörüsü, 11 milyon ton artışla, 1 milyar 55 milyon tona yükseltti. IGC´nin 2017 - 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 1 milyar 54 milyon ton düzeyindeydi. IGC´nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu, Mayıs 2018 Raporu´nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1 milyar 74 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 24 milyon ton yüksek, 1 milyar 098 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 147 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan beş milyon ton yüksek, 152 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 300 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden beş milyon ton ve 2017/18 sezonundan 43 milyon ton düşük, 257 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 71 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton ve 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük, 53 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır."
IGC 2018/19 DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM ÖNGÖRÜSÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2017 - 2018 sezonunda dünya buğday üretimi öngörüsünü, 16 milyon ton düşürerek, 742 milyon tona indirdi. IGC´nin 2017 - 2018 sezonu için Nisan ayı öngörüsü 739 milyon ton düzeyindeydi. IGC´nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu, Mayıs 2018 Raporu´nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 740 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton ve 2017/18 sezonundan altı milyon ton yüksek, 746 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden iki milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan bir milyon ton yüksek, 177 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 262 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden bir milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan üç milyon ton düşük, 258 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 83 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, Nisan ayı öngörüsünden üç milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan sekiz milyon ton düşük, 75 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır."
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