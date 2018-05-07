Samsun'un Atakum ilçesinin Küçükkolpınar Mahallesi'nde FETÖ'den el konulan okul inşaatından alüminyum kapılar ve kablolar çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili Yasin Ç.(22), Mehmet Ö.(22) ve Ali P. (27) çalıntı malı kamyonetten boşaltırken Tekkeköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Denizevleri Polis Merkezi'ne teslim edilen 3 hırsızlık şüphelisi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Hırsızlık şüphelilerinden Yasin Ç., adliye önünde, "Hayaller Paris, yaşadım Somali, senin adın belli, mukali, mukali" diyerek popüler olan Roman türküsü söyleyerek oynayıp adliyeye girdi.

Savcıya ifade veren 3 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Yasin Ç. ve Mehmet Ö.'nün tutuklanmasına karar verirken, Ali P.'yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

"PARİS'TE GÖRÜŞÜRÜZ"

Tutuklanan Yasin Ç. ve Mehmet Ö.'nün adliye çıkışı cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen kameraya el sallayarak "Paris'te görüşürüz" demeleri dikkat çekti.

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