8 | 13

Turbo'yu özel bir işletmeden aldıklarını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Turbo'nun kendisi gibi şampiyon olan tayları var. Turbo'nun sperma bedelini 30 bin lira olarak belirledik. Turbo için yıllık 90 baş kısrak kontenjanı ayırdık. Bizdeki iyi kısraklarla da daha iyi tayların yarış dünyasına kazandırılacağına eminiz. Kısrakların tohumlanması bu yıl yapılacak. Anadolu Tarım İşletmesi kısraklarından ilk Turbo yavrusu, 2019 yılında doğacak. İşletmemiz bünyesinde doğan Turbo tayları 2023 yılında pistlerde olacak."