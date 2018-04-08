İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a sentetik uyuşturucu captagon sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı.





Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Küçükçekmece'de bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda 9 adet pistonun içerisine gizlenmiş 51 kilo 728 gram ağırlığında 320 bin adet captagon ele geçirildi.





Devam eden operasyonlarda 4 piston içerisine gizlenmiş 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin adet captagon daha ele geçirildi.

İki operasyonda 13 adet piston içerisinde Suudi Arabistan'a gönderilmeye çalışılan toplam 390 bin adet sentetik uyuşturucu captagon ele geçirildi. Uyuşturucu çetesi üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER