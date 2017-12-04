Pitbull köpeği, mahkemede silah olarak sayıldı!

Trabzon Ortahisar’da yaşayan Onur Y., 3 Aralık 2016’da eski sevgilisi Z.E.’nin (29) yolunu kesti. İddiaya göre Onur Y., pitbull cinsi köpeğiyle korkuttuğu genç kadını zorla metruk bir binaya sokarak tehdit etti. Eski sevgilisinin elinden kurtulduktan sonra soluğu karakolda alan Z.E.’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Onur Y., iddiaları reddetti. Eski sevgilisiyle yolda karşılaşınca konuşmak istediğini, tartıştıklarını söyledi.

CEZA 3 YIL ARTTI

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre soruşturmayı tamamlayan savcı, Onur Y.’nin köpeğini silah olarak kullandığını belirterek ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘basit yaralama ve hakaret’ iddiasıyla yargılanmasını talep etti. Dava Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Onur Y., eski sevgilisini darp etmediğini, sadece tartıştıklarını söyledi. Sanığı önce 3 yıl hapse çarptıran mahkeme heyeti, sanığın köpeğini silah olarak kullandığına hükmedip cezayı 6 yıla çıkardı. İyi hal indirimi de yapılmadı.

trabzon

pitbull köpeği