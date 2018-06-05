Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, parkta oynayan çocuklardan İdil Büyükbüce'ye saldırdı. Köpeğin yüzünü ısırdığı İdil, çevredekiler tarafından güçlükle hayvandan ayırıldı. Saldırı sırasında parktaki çocuklar ve aileleri panik yaşadı. Kanlar içinde kalan İdil, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 52 dikiş atılan İdil, taburcu edilirken, yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Pitbull saldırısının şokunu üzerinden atamayan İdil'in babası Bilal Büyükbüce, "Kendini bilmez, densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek, kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak, öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin" dedi.

Olayın ardından araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzüne 52 dikiş atılan İdil Büyükbüce, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kardeşi Kaan ile oynamak için parka gittiklerini söyleyen Büyükbüce, "Biz oyun oynarken köpek parka daldı. Herkes kaçmaya başladı. Üç arkadaşım kaçmayı başarırken o köpek benim üstüme atladı. Köpek ile cebelleşirken benzinlikten olayı gören 6-7 kişi beni kurtarmaya geldi. Bizden önce daha önce çok kişiyi ısırmış. Olayın ardından hemen hastaneye gittim. Yüzüme 30 tane, kulağımın arkasında 14 tane, kulağımın içinde ve kafamda da 8 dikişim var" dedi.

Köpeğin saldırdığı sırada parkta oynayan diğer çocuklar ise köpeğin havlayarak parka girdiğini ve İdil Büyükbüce'ye saldırdığını belirterek, "Köpek canavara dönmüştü. Saldırmaya yer arıyordu" dedi.

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