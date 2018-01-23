Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta kimdir

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'in ikinci şehidi oldu. Türkiye bugün ilk şehidini son yolcuğuna uğurlamıştı. Maalesef acı haber Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Afrin'de şehit olduğunu duyurdu.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN OĞUZ KAAN USTA AÇIKLAMASI

"Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Milletimizin başı sağolsun"

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 23, 2018

ACI HABER BÖYLE VERİLDİ

OĞUZ KAAN USTA KİMDİR?

Doğan Haber Ajansı'na göre Usta 30 yaşındaydı. Oğuz Kaan Usta'nın evli olup ve bir kız çocuğuna sahip olduğu gelen bilgiler

arasında. Eşi Saide Üstüner, Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktaydı. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile ilgili ajanslardan bilgiler geldiği zaman eklenecektir.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIMLAR

-Şehidimiz #OğuzKaanUsta...

Ardında bir eş, bir çocuk bıraktı, Allah ailesine sabır versin.

Mekanı cennet olsun...

-Afrin operasyonunda ikinci şehidimiz Oğuz Kaan Usta, mekanın cennet olsun. Milletimiz seni unutmayacak..

#OğuzKaanUsta

- Şehit ailesi için "bir" büyük rakamdır!

Şehidimize rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz..

Türk Milletinin Başı Sağolsun!????????

#OğuzKaanUsta

- İki yıldız kaydı Hilal'in koynundan. Dünyada iki eksiğiz, Cennette iki fazla..

Ruhunuz şad olsun

#MusaÖzalkan

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