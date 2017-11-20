PİYALEPAŞA İSTANBUL TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Türkiye’nin en köklü markalarından Polat’ın, özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, European Property Awards 2017-2018’de 2 ödül birden aldı. Konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı’ndan oluşan Piyalepaşa İstanbul, Geliştirme Kategorisinde “Türkiye’nin En iyi Karma Kullanım” ve “ En İyi Konut Yüksek Katlı Bina” ödüllerine layık görüldü. Proje ayrıca International Property Awards’da Avrupa’nın ve dünyanın en iyi karma kullanım projesi olmak için de aday gösterildi.

Kampanya devam ediyor

Piyalepaşa İstanbul’da yılın son kampanyasının startı da verildi.İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul’dan ev almak isteyenler, bu hayallerine 30 Kasım 2017 tarihine kadar geçerli olan 60 ay vade 0 faiz ve 120 ay vade % 0,45 faizli özel kampanyası ile ulaşabilirler. Ödeme konusunda kişiye özel yüzlerce ödeme seçeneği sunan ve 2018’de yaşamın başlayacağı Piyalepaşa İstanbul’da konut fiyatları 800 bin TL’den başlıyor. 2018’de yaşamla buluşuyor

Yatırımcısına kazandıran proje

Piyalepaşa ve Beyoğlu’na yeniden hayat verecek olan Piyalepaşa İstanbul, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tamamlandığında 15 bin kişinin yaşayacağı ve yılda yaklaşık 10 milyon kişinin Alışveriş Sokağını ziyaret edeceği Piyalepaşa İstanbul, satışa çıktığı 2015 Kasım ayından bu yana yatırımcısına yüzde 40 değer kazandırdı. Konut alıcılarının daha çok oturmak amacıyla projeye ilgili göstermesi, projenin yatırım değerinin her geçen gün hızla artmasını sağlıyor.

Beyoğlu’nun ruhunu yansıtıyor

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, bakkalı, simitçisi, manavıyla İstanbulluların özlemini duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Şehrin kalbinde, ulaşım çok rahat

“Beyoğlu’nda yaşayan bir yatırım için gelin ödeme planınızı birlikte yapalım” çağrısında bulunan Piyalepaşa İstanbul, sosyal donatıları ve kişiye özel ayrıcalıklı ödeme seçenekleriyle cazip fırsatlar sunuyor. Ulaşım açısından merkezi bir konumda bulunan Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede. İçerisinde ulaşım imkânı da bulunan proje D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.

Evinizin Kapısı Alışveriş Sokağı’na Açılıyor

Piyalepaşa İstanbul’da 1+0’dan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı (AVS) da yer alıyor. 2 katlı Alışveriş Sokağı’nda 120 mağaza, 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler, 2500 metrekarelik spor merkezi, 4 katlı otopark alanı ve bir kültür sanat merkezi bulunuyor.

Detaylı bilgi için www.piyalepasa.com.tr veya 0 212 212 04 04