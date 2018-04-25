Piyalepaşa İstanbul ünlü isimlere Arap Masalı’nı yaşattı

Ünlü DJ Murat Tokuz’un ev sahipliğinde Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi’nde gerçekleşen “Oasis Night” sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi.

DJ Valeron, Cüneyt Öztürk, Serhat Demiral ve Monality Live’ın sahne aldığı davete, Eda Taşpınar, Burak - Melis Hatipoğlu, Caner - Elisabeth Karaloğlu, Hakan Sabancı, Mert Fırat ve DJ Doğuş Çabakçor gibi ünlü isimler katıldı.

Geceye özel dev bir Arap çadırına benzetilerek dekore edilen Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi, rengarenk kumaşlar, geleneksel kilim ve halılar, minderler, renkli ve taşlı mozaik lambalar, fenerler ve yine gecceye özel hazırlanan ikramları ile davetlilere unutulmaz ve keyifli anlar yaşattı.

Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Burak - Melis Hatipoğlu çifti, Caner - Elisabeth Karaloğlu çifti, Hakan Sabancı, Mert Fırat, DJ Doğuş Cabakcor ve Eda Taşpınar gibi isimlerin katıldığı gecede Arap masalı atmosferi yaşatıldı.