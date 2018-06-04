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Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu

04.06.2018 - 16:06 | Güncelleme:

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi! Messi, 184,2 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo ise 103,4 milyon Euro'luk değeriyle 24. sıraya yerleşti

  • 1 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    1 | 30

    30. Pierre-Emerick Aubameyang: 95,6 milyon Euro

  • 2 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    2 | 30

    29. Marcus Rashford: 97,5 milyon Euro

  • 3 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    3 | 30

    28. Bernardo Silva: 98,7 milyon Euro

  • 4 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    4 | 30

    27. Sergio Agüero: 99,8 milyon Euro

  • 5 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    5 | 30

    26. Saul Niguez: 100,5 milyon Euro

  • 6 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    6 | 30

    25. Marc-Andre ter Stegen: 100,5 milyon Euro

  • 7 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    7 | 30

    24. Cristiano Ronaldo: 103,4 milyon Euro

  • 8 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    8 | 30

    23. Lorenzo Insigne: 104,2 milyon Euro

  • 9 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    9 | 30

    22. Gonzalo Higuain: 104,5 milyon Euro

  • 10 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    10 | 30

    21. Ederson Moraes: 104,6 milyon Euro 

  • 11 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    11 | 30

    20. Christian Eriksen: 106,2 milyon Euro

  • 12 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    12 | 30

    19. Samuel Umtiti: 111,5 milyon Euro

  • 13 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    13 | 30

    18. Luis Suarez: 120,4 milyon Euro

  • 14 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    14 | 30

    17. Eden Hazard: 124,7 milyon Euro

  • 15 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    15 | 30

    16. Gabriel Jesus: 140,3 milyon Euro

  • 16 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    16 | 30

    15. Roberto Firmino: 142,6 milyon Euro

  • 17 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    17 | 30

    14. Paul Pogba: 144,9 milyon Euro

  • 18 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    18 | 30

    13. Leroy Sane: 152,2 milyon Euro

  • 19 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    19 | 30

    12. Philippe Coutinho: 154,6 milyon Euro

  • 20 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    20 | 30

    11. Raheem Sterling: 155,1 milyon Euro

  • 21 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    21 | 30

    10. Romelu Lukaku: 163,4 milyon Euro

  • 22 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    22 | 30

    9. Paulo Dybala: 164,2 milyon Euro

  • 23 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    23 | 30

    8. Antoine Griezmann: 164,5 milyon Euro

  • 24 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    24 | 30

    7. Kevin De Bruyne: 167,2 milyon Euro

  • 25 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    25 | 30

    6. Dele Alli: 171 milyon Euro

  • 26 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    26 | 30

    5. Muhammed Salah: 171,3 milyon Euro

  • 27 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    27 | 30

    4. Lionel Messi: 184,2 milyon Euro

  • 28 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    28 | 30

    3. Kylian Mbappe: 186,5 milyon Euro

     

  • 29 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    29 | 30

    2. Neymar: 195,7 milyon Euro

     

  • 30 Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu (En pahalı futbolcu kim?)
    30 | 30

    1. Harry Kane: 201,2 milyon Euro

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