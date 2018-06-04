Piyasa değeri en yüksek 30 futbolcu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi! Messi, 184,2 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo ise 103,4 milyon Euro'luk değeriyle 24. sıraya yerleşti