Piyasalarda belirsizlik çıkışı

Merkez Bankası’nın faiz artırımları sonrası kısmen sakinleşen piyasalarda dün yine hareketli saatler yaşandı. Haftanın ilk işlem gününe 4.47 TL’den başlayan dolar, öğle saatlerinde 4.54 kadar tırmandı. Kur daha sonra 4.5170 TL’lerde denge buldu. Türk Lirası dün dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke parası oldu.

Borsa İstanbul’da durum farklı değildi. İlk seansta BİST 100 Endeksi’nde satışlar yüzde 2’yi aşarken, endeks, kapanışta gelen tepki alımlarıyla yüzde 0.82 yükselerek 96 bin 661 puandan günü tamamladı. Satışların yaklaşan bayram tatili öncesi arttığına dikkat çeken analistler, yabancı yatırımcıların yaklaşan seçimi de göz önüne alıp bu dönemdeki belirsizlikte çıkış yaptığını ifade ediyorlar. Bankacılar, olası bir Kandil operasyonunun da jeopolitik belirsizliği artıracağını söylüyor.

4 AYLIK CARİ AÇIK 21.8 MİLYAR DOLAR

Cari açık nisan ayında beklentilere paralel 5 milyar 430 milyon dolar olurken, ilk dört ayda 21.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 57 milyar dolar oldu. Resmi rezervlerde nisanda 2 milyar 760 milyon dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi 264 milyon dolar oldu.