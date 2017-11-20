Piyasalarda gün ortası

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 113,70 puan değer kaybetti. Cuma günü, 106.239,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 159,89 puan ve yüzde 0,15 artışla 106.399,34 puandan başladı. Endeks en düşük 105.406,98 puanı, en yüksek ise 106.399,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 178'i değer kazandı, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank, Garanti Bankası ve Kardemir (D) oldu.

ALTININ ONSU 1.291.71 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1795, sterlin/dolar paritesi 1,3268, dolar/yen paritesi 112,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8870 liradan, avro 4,5840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.291,71 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,34 dolardan işlem görüyor.

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