Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi haftaya 275,23 puan ve yüzde 0,26 artarak 108.016,93 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 255,26 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 107.486,44 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.534,60 puanı, en yüksek 108.073,90 puanı gören endeks, günü yüzde 1,12 azalışla 106.534,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,97 ve teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.265,12 puan ve yüzde 0,96 azalarak 130.596,38 puandan kapandı. İşlem gören 504 hisse senedinin 56'sı prim yaptı, 312'si geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Emlak Konut GYO, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.308,80 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.308,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 146 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,4512 lira, satışta 3,4650 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,4298 lira, satışta 3,4435 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,66'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 925 milyon 310 bin 362,17 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 252 milyon 708 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,80 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1958, sterlin/dolar paritesi 1,3531, dolar/yen paritesi de 111,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,91 dolardan işlem görüyor.

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