Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 493,75 puan ve yüzde 0,46 artarak 107.484,62 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 220,63 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 107.211,50 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.730,67 puanı, en yüksek 107.579,49 puanı gören endeks, günü yüzde 0,06 azalışla 106.926,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 120,52 puan ve yüzde 0,09 azalarak 131.027,22 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 145'i prim yaptı, 212'si geriledi.



Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Emlak Konut GYO ve Turkcell bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.280.20 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.280,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 151 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6723 lira, satışta 3,6870 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6521 lira, satışta 3,6667 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,19'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 38 milyon 310 bin 993,58 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 931 milyon 136 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,75 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1772, sterlin/dolar paritesi 1,3176, dolar/yen paritesi de 113,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,98 dolardan işlem görüyor.

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