Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 150,79 puan ve yüzde 0,14 azalarak 109.997,66 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 69,00 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 110.079,45 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.710,33 puanı, en yüksek 110.705,28 puanı gören endeks, günü yüzde 2,21 azalışla 107.716,51 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 2,63, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 7,90 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.929,55 puan ve yüzde 2,17 azalarak 132.225,04 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 48'i prim yaptı, 327'si geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.281.08 DOLAR
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.281,08 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 160 bin 750 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8809 lira, satışta 3,8964 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8637 lira, satışta 3,8792 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,68'den gerçekleşti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 61 milyon 497 bin 341,06 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 996 milyon 915 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,73 olarak gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1809, sterlin/dolar paritesi 1,3162, dolar/yen paritesi de 112,91 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,51 dolardan işlem görüyor.
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