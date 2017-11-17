Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 312,30 puan ve yüzde 0,29 artarak 108.028,81 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 867,04 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 108.583,55 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 106.815,23 puanı, en yüksek 108.928,21 puanı gören endeks, günü yüzde 0,69 azalışla 106.976,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 14,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 879,78 puan ve yüzde 0,67 azalarak 131.345,26 puandan kapandı. İşlem gören 507 hisse senedinin 87'si prim yaptı, 282'si geriledi. ASELSAN, Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.280.55 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.280,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 158 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8657 lira, satışta 3,8811 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8809 lira, satışta 3,8964 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,28'den, bileşik getirisi de yüzde 13,72'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 407 milyon 562 bin 672,57 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 197 milyon 471 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,72 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1776, sterlin/dolar paritesi 1,3194, dolar/yen paritesi de 112,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,49 dolardan işlem görüyor.

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