Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi haftaya 159,89 puan ve yüzde 0,15 artarak 106.399,34 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 113,70 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 106.125,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.600,61 puanı, en yüksek 106.399,34 puanı gören endeks, günü yüzde 2,19 azalışla 103.911,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,16, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 1,29 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.038,01 puan ve yüzde 2,32 azalarak 127.696,60 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 76'sı prim yaptı, 302'si geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Emlak Konut GYO bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.285.97 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.285,97 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 162 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8844 lira, satışta 3,9000 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8765 lira, satışta 3,8921 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 341 milyon 225 bin 428,43 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 35 milyon 330 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,71 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3243, dolar/yen paritesi de 112,34 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,81 dolardan işlem gördü.

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