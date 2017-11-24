Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 88,88 puan ve yüzde 0,08 artarak 105.356,67 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 443,54 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 105.711,34 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.677,37 puanı, en yüksek 106.145,09 puanı gören endeks, günü yüzde 0,66 artışla 105.963,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 0,34 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 985,75 puan ve yüzde 0,76 artarak 130.225,09 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 243'ü prim yaptı, 108'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.289.09 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.289,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin 850 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,9566 lira, satışta 3,9724 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,9497 lira, satışta 3,9655 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,81'den, bileşik getirisi de yüzde 14,29'dan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 131 milyon 592 bin 520,32 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 474 milyon 118 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1792, sterlin/dolar paritesi 1,3265, dolar/yen paritesi de 111,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,98 dolardan işlem görüyor.

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