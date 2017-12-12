Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi güne 867,18 puan ve yüzde 0,80 artarak 108.788,52 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 941,36 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 108.862,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 108.457,59 puanı, en yüksek 109.341,70 puanı gören endeks, günü yüzde 1,14 artışla 109.156,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,37, sanayi endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.564,14 puan ve yüzde 1,18 artarak 134.481,07 puandan kapandı. İşlem gören 514 hisse senedinin 265'i prim yaptı, 99'u geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, ASELSAN, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.248.47 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.248,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 153 bin 930 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,8248 lira, satışta 3,8401 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,8519 lira, satışta 3,8674 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,27'den gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 26 milyon 881 bin 794,86 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 7 milyar 410 milyon 886 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,78 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1809, sterlin/dolar paritesi 1,3370, dolar/yen paritesi de 113,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,96 dolardan işlem görüyor.

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