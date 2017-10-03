Piyasalarda son durum

BIST 100 endeksi haftaya 26,70 puan ve yüzde 0,03 artarak 102.934,43 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 638,41 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 103.546,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.883,46 puanı, en yüksek 104.063,09 puanı gören endeks, günü yüzde 0,99 artışla 103.930,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.138,21 puan ve yüzde 0,90 artarak 127.252,74 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 299'u prim yaptı, 77'si geriledi.Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



ALTININ ONSU 1.273,68 DOLAR



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.273,68 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 146 bin 700 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,5732 lira, satışta 3,5875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,5496 lira, satışta 3,5638 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,89'dan gerçekleşti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 949 milyon 63 bin 335,28 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 976 milyon 386 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,79 olarak gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1734, sterlin/dolar paritesi 1,3266, dolar/yen paritesi de 112,71 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,54 dolardan işlem görüyor.

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