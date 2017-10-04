Piyasalarda son durum

BIST 100 endeksi haftaya 26,70 puan ve yüzde 0,03 artarak 102.934,43 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 638,41 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 103.546,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.883,46 puanı, en yüksek 104.063,09 puanı gören endeks, günü yüzde 0,99 artışla 103.930,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.138,21 puan ve yüzde 0,90 artarak 127.252,74 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 299'u prim yaptı, 77'si geriledi.Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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