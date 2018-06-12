Piyasaların gözü ECB'de

İtalya'daki siyasi durumun ECB'nin kararlarını ne kadar etkileyeceği de piyasaların odak noktasında bulunuyor.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Group Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı ve İtalya ile Brexit'ten kaynaklanan risklerin yeniden ortaya çıkabileceği bir durumda ECB'nin, parasal genişleme üzerinde kolay manevra yapmayacağını belirtti.
ECB'nin parasal genişlemenin ne zaman biteceği konusunda bir tarih vermeyebileceğini ifade eden Brzeski, bankanın parasal genişlemenin miktarı konusunda yeniden ayarlama yapabileceğini, varlık alım miktarını 10 milyar avro azaltabileceğini ve bunu en az aralık ayına kadar devam ettirebileceğini bildirdi.
Brzeski, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet'in iyimser açıklamalarına karşın ECB'nin atacağı kesin adımlar konusunda hala çok az bilgi olduğunu söyledi.
ECB Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'daki politik durum hakkında fazla yorum yapmayacağı ve Avro Bölgesi'ne bir bütün olarak odaklanacağı öngörüsünde bulunan Brzeski, bazı ECB yetkililerinin, İtalyan politikası ve olası piyasa volatilitesinin ECB'nin gelecek adımlarına yönelik zamanlamayı etkileyebileceği görüşüne sahip olduğunu vurguladı.
"ECB, PARASAL GENİŞLEMEYE EYLÜLDEN SONRA DEVAM ETME KONUSUNU TATRTIŞABİLİR"
Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin, bu toplantısında yol haritasını güncelleyebileceğini ifade ederek, bankanın, bu haftaki toplantısında, parasal genişlemeye eylül ayından sonra devam etme konusunu tartışabileceğini, bunda ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet'in son sözlerinin etkisi olduğunu kaydetti.
Hense, ECB'nin 3 amacı olduğunu hatırlatarak, bu amaçların "ECB'nin varlık alım programının sonlanması konusunda piyasalara ciddi davrandığını göstermek", "güvercin üyelerin bile parasal genişlemenin sonlanmasına bu yıl hazır olduğu sinyalini vermek" ve "piyasaların dikkatini parasal genişlemeden faizlere çekmek" olduğunu bildirdi.
ECB'nin, bu haftaki toplantısında, sözlü yönlendirmesini de değiştirebileceğini ifade eden Hense, ECB'nin bu toplantısında parasal genişlemenin sona erdirilmesi kriterlerinin ele alınabileceğini ancak kademeli tutumun hakim olmaya devam edeceğini söyledi.
Hense, toplantıda, olası parasal genişlemeye eylül sonrasında da devam etme kararı alınabileceğini kaydetti.
ECB İÇİN EN ÖNEMLİ KONULAR
Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise ECB için en önemli konuların "enflasyondaki gelişmeler", "enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi konusundaki başarılar" ve "parasal genişlemeden çıkış" olduğunu vurguladı.
Kater, İtalya'daki politik gelişmelerin, hiçbir zaman ECB'nin parasal genişlemeden çıkışını etkilemeyeceğini belirtti.
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