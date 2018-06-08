Türkiye ile ABD arasında Münbiç yol haritasının onaylanmasının ardından, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin öncülüğündeki SDG’den, bölgeyi Esad güçlerine terk etme sinyali geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre SDG liderlerinden İlham Ahmet, “Bölgenin geleceği için Suriye yönetimi ile görüşmeye hazırız” dedi. Ahmet, Şam yönetimine yakın bir siyasi grubun kendileriyle diyalog başlatmak için bölgeyi ziyaret ettiğini de kaydetti. SDG daha önce kentin yönetimini Esad güçlerine bırakabileceklerini söylemişti.

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