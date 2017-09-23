PKK'lı teröristler araç yaktı, Tunceli-Pülümür yolu trafiğe kapandı

Tunceli'de araç yakan teröristler yüzünden Tunceli-Pülümür karayolu ulaşıma kapandı.



İHA'nın haberine göre, Tunceli-Pülümür karayolunun 17. kilometresinde bulunan Uzuntarla mevkiinde yola inen bir grup terörist durdurdukları bir TIRI ateşe vererek yaktı. Araç yakılmasının ardından Tunceli-Pülümür karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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