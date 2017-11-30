PKK'lı teröristlere ait 6 sığınak bulundu

Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 6 sığınak bulundu.

DHA'nın haberine göre; sığınaklarda yapılan aramada, teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, gıda ve yaşam malzemeleri de imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.