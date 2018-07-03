Devleti sahte böbrek nakli raporlarıyla dolandırdılar

Başbakanlık İletişim Merkezine gelen pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan şahıslar üzerine yazdırılıp yurt dışına satılarak haksız kazanç elde edildiği, devletin bu yolla zarara uğratıldığı ve ilaçların bir kısmının Habur Sınır Kapısından yurt dışına çıkarılarak PKK'ya gönderildiği ihbarı Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini harekete geçirdi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda birbirleriyle bağlantılı 30 şüpheli şahsın organize bir şekilde kimlik bilgilerini elde ettikleri kişilerin ya da yakın akrabaları üzerine pahalı kanser ilaçları yazdırdıkları tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibe alan Mali Şube ekipleri, bu süre içerisinde M.Ş. ve oğlu O.Ş. idaresindeki şebeke üyelerinin yasa dışı ilaç sevkini nasıl gerçekleştirdiğini tüm detayları ile tespit etti.
Şebeke içerisinde yer alan eczacı kalfalarının hastane önlerinde irtibat kurdukları ve hastalara yardımcı olmak bahanesiyle kimlik bilgilerini aldıkları daha sonra ise bu hastaların haberi olmaksızın e-reçete üzerinden pahalı ilaçları ihtiyaçtan fazlası olarak yazdırdıkları görüldü. Aynı şekilde e-reçete üzerinden fazla ilaç yazılan hastaların da eczanelerine geldiklerinde ilaç kutularından sadece birini hastaya verdikleri diğer iki kutunun ise şebekeye aktarıldığı tespit edildi.
İLAÇLARDAN 'YOLCU' DİYE BAHSETTİLER
Şüphelilerin telefon görüşmelerinde ilaçlardan 'yolcu' olarak bahsettikleri ve şifreli görüşmeler yaptıkları tespit edildi. M.Ş'nin oğlu O.Ş ve sevkıyat işlerini takip eden şebeke üyesi İ.K'nın aracılığıyla Diyarbakır üzerinden Irak-Erbil kentine ilaç sevkıyatı yapacağı bilgi edinilmesi üzerine Kırıkkale girişinde ve Habur Gümrük Kapısından iki ayrı tarihte yapılan ara yakalamalarla piyasa değeri yüksek yaklaşık 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.
İlaçlar üzerinde yapılan incelemelerde hasta adına yazılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK) fatura edildiği ya da ecza deposunda göründüğü tespit edildi. İlaçların yakalanması sonrası ilaç takip sistemi üzerinde yapılan sorgulamalarda hasta adına yazılan ya da başka eczaneler adına kayıtlı olmasına rağmen şüphelilerden eczane sahibi S.D emniyete geldi ve yanında bulunan şebeke lideri M.Ş'yi şoförü olarak tanıtarak ilaçların kendisine iadesini istedi.
DEVLETİ, BÖBREK NAKLİ OLDUĞUNA DAİR RAPOR ÇIKARTARAK DOLANDIRDILAR
Şahısların özellikle yakın akrabaları olmak üzere kimlik bilgilerini elde ettikleri kişilerin üzerine pahalı ilaç yazdırarak yurt dışında 2-3 katı fiyatına sattıkları ve hiçbir rahatsızlığı olmayan şebeke üyesi adına böbrek nakli olduğuna dair rapor çıkartarak buna yazılan ilaçları da yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespiti yapıldı.
SGK'YI 1 MİLYON 250 BİN TL ZARARA UĞURATTILAR
Gelir İdaresi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, SGK ve Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından yapılan incelemelerde de şahısların adına yazılan ilaçlarla SGK’yı yaklaşık 1 milyon 250 bin Türk lirası zarara uğrattıkları tespit edildi.
Operasyon kapsamında aralarında 6 eczane sahibi, 2 ecza deposu sahibi, 1 polis memuru, 1 özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yurt dışına sevk edilmek üzere depolanan ilaca el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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