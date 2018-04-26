PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Hakkari merkeze bağlı Kaymaklı ve Ördekli köyleri kırsalında terörist grup olduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon başlatıldı. Gece saatlerinde yerleri tespit edilen teröristlere "teslim ol" çağrısı yapıldı. Çağrıya silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ağır yaralı olarak yakalandı. Yaralı terörist hastanede tedavi altına alınırken 2 terörist dağlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

İHA TESPİT ETTİ, F-16 VURDU

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre Kaçan teröristlerin izini süren güvenlik güçleri sabah saat 08.00-09.30 sıralarında insansız hava aracı (İHA) ile yerlerini tespit etti. Bölge sarp kayalık olduğu için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bilgi verildi. Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarının teröristlerin bulunduğu alanı bombaması sonucu kaçan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerin arasında sözde Ördekli bölge sorumlusu "Şahan" kod adlı Menderes Demir'in de bulunduğu bildirildi.

LİCE'DE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Lice İlçesi kırsalında 1 askerin şehit edilmesi ve 4 askerin yaralanmasının ardından genişletilen hava destekli operasyon ise devam ediyor.

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