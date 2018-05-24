Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, sınırın Irak tarafındaki PKK’lı teröristlerin kamplarına yönelik 11 Mart’ta başlattığı hava destekli operasyonları sürüyor. Teröristlerden temizlenen sınırdan, 25 kilometre derinliğe kadar üsler oluşturuluyor. AA’nın haberine göre PKK’lı teröristlerden temizlenen Armuş, Avaşin, Basyan ve Kani Rash’ta TSK üs bölgeleri kuruldu.

Türkiye sınırından Irak’ın kuzey topraklarına doğru 23 kilometrelik alanı teröristlerden temizleyen TSK, açtığı ve halen yapımı devam eden yeni yollarla da bu üsleri hem birbirine hem de Türkiye’ye bağladı. Operasyonda şu ana kadar 131 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Arazi ve hava koşullarının da bir o kadar çetin olduğu bölgede TSK, üslere yiyecek ve mühimmat sevkıyatını güvenlik tedbirleri çerçevesinde bazen araç, bazen helikopter, bazen de yük hayvanlarıyla gerçekleştiriyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre teröristlerden temizlenen alanda tarım ve hayvancılık da yapılmaya başlandı. Bölgenin güvenliğinde yerli İHA “Serçe 3”, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”, “Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA)”, 7/24 gözetleme yapan “ASIR”, lazer hedef işaretleme cihazı “Engerek” dahil savunma silahları da kullanılıyor.

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