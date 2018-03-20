İngiliz basınına yansıyan haberlere göre terör örgütü PKK/YPG saflarına katılan İngiliz terörist Anna Campbell (26), TSK’nın bir hava harekâtında konvoyunun isabet alması sonucu öldü. PKK/PYD’ye katılmadan önce İngiltere’nin güney batısındaki Doğu Sussex’te yaşayan Campbell’ın, 15 Mart’ta düzenlenen operasyonda öldüğü belirtildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre asıl mesleği tesisatçılık olan Campbell, Mayıs 2017’de DEAŞ’a karşı savaşmak için terör örgütüne katılmıştı. Campbell’in, PKK safında ölen ilk kadın ve 8’inci İngiliz terörist olduğu öğrenildi.

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