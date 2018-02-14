Terör örgütü PKK/ YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki elebaşlarından Sipan Hamo, “Esad’a bağlı rejim güçlerinin Afrin’de Türk birliklerine müdahale etmesine karşı çıkmayacaklarını” söyledi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Hamo, “Suriye ordusunun Afrin’i savunmak ve sınırını Türk işgaline karşı korumak için müdahalede bulunması bizim için sorun olmaz” ifadesini kullandı. Örgütten yapılan bu açık işbirliği çağrısına rejimden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak hafta sonu Reuters’a konuşan Esad’a bağlı askeri kaynaklar, YPG’lilerin rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerden Afrin’e geçmesine izin verdiklerini doğruladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre YPG’nin Şam yönetimiyle işbirliği yapmasının, DEAŞ’a karşı mücadelede terör örgütünü destekleyen ABD’yi de zor durumda bırakabileceği yorumları yapılıyor.

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