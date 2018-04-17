HT Cumartesi'de yaz tatili için çantanızda bulunması gerekenler kaleme alındı.

1. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için cilt tipinize uygun koruma faktörlü krem seçin.

2. Dudak ve göz çevresi gibi hassas bölgeler için mutlaka yüksek koruma faktörlü ve bu hassas bölgelere özel bir krem alın. Bu krem kırışıklıkları önleyecektir.

3. Yüzünüz için yine yüksek koruma faktörlü, sadece yüz için üretilen güneş kremi kullanın. Koruma faktörünün 15’ten fazla olmasına özen gösterin.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

4. İlk güneşe çıktığınız günlerde, yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanın. Suya dayanıklı olması çok önemli. Suya dayanıklı değilse, mutlaka iki-üç saat arayla kreminizi yenileyin. Daha sonraki günlerde, günes koruma faktöründe düşük derecelere geçebilirsiniz.

5. Güneşlendikten sonra yüzünüze ve vücudunuza nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Bu tür kremler hem bronzluğunuzu uzun süre korur hem de cildinizin kırışmasını önler.

VÜCUT TİPİNE GÖRE BİKİNİ VE MAYO SEÇME REHBERİ!