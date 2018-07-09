Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 1 yıldızlı ayaklarından biri olan Porec Etabı'nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Aleyna Vence-Merve Nezir ikilisi, yarı finalde Ukrayna ile karşılaştı.

Inna Makhno-Iryna Makhno ikilisine 14-21, 21-17 ve 14-16'lık setlerle 2-1 mağlup olan milliler, üçüncülük karşılaşması oynamaya hak kazandı. Üçüncülük mücadelesinde ise Yunanistan'dan Tsopoulou-Manavi ikilisini 22-20, 21-23 ve 15-13'lük setlerle 2-1 yenen milli sporcular, bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'ye bu branşta bir ilki yaşattı.

Milli sporculardan Aleyna Vence, kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek, "FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu tarihinde Türkiye'ye bir ilk yaşattığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Merve Nezir ise elde ettikleri madalyadan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu tarihinde ilk kez plaj voleybolunda yurt dışındaki bir organizasyonda madalya kazandık. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.