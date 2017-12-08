plaka sorgulama nasıl yapılır

Araç plaka sorgulama işlemi SMS, e-Devlet, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzeridnen 4 farklı şekilde yapılabilmekte. Sürücüler genellikle e-devlet kapısı üzerinden plaka sorgulaması yapmayı tercih ediyor. Araç plakası sorgulanarak aracın trafik cezaları, hasar kayıtları, değişen parça bilgisi ve kaza raporları görülebilir.
ARAÇ PLAKA SORGULAMA - E-DEVLET
e-Devlet ile plaka sorgulaması için turkiye.gov.tr internet sitesine girilir. Giriş için internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi seçenekleri vardır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, ekranın sol kısmından e-Hizmetler bağlantısına girilir. Bağlantı üzerinde bulunan kurum listesinden Emniyet Genel Müdürlüğü bağlantısı açılır. Açılan ekrandan da ‘’Araç Plaka Sorgulama’’ bağlantısı ile plaka sorgulaması yapılabilir. Yapılan sorgulama sonucunda aracın modeli, rengi, markası, tescil birimi ve sahip belge tarihi öğrenilebilir. Bu bilgiler dışında aracın çalıntı olup olmadığı ve hak mahrumiyetinin olup olmadığı bilgilerine de ulaşılabilir.
ARAÇ PLAKA SORGULAMA - EGM
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden plaka sorgulama yapılabilmesi için, egm.gov.tr internet sitesine girilir. Ardından ‘’Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama’’ bağlantısı açılır ve açılan ekranda ad, soyad, T.C. kimlik numarası istenen yerlere yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yılın trafik cezaları görülebilir.
ARAÇ PLAKA SORGULAMA - SMS
Plaka sorgulama işlemi tüm operatörler üzerinden yapılabilir. Her sorgulama işlemi, 7 Türk Lirası olarak ücretlendirilir. Değişen parça olup olmadığı bilgisine ulaşmak isteyenler, ‘’PARCA PLAKA’’ yazıp 5664’e SMS göndermelidir. Örnek; PARCA 34AB12345
Cep telefonundan ‘’DETAY boşluk PARCA’’ yazılarak da aracın trafiğe çıkış tarihi, kaskolu ve kaskosuz gün sayısı, son sahiplik süresi bilgileri görülebilir. Aracın plakası değiştirilmiş olsa bile sorgulama sonucunda aracın hasar geçmişine ulaşılabilir. Bunlar dışında SMS ile araç detay sorgulama, trafik sorgulama, kasko sigorta durumu sorgulama ve poliçe sorgulaması da gerçekleştirilebilir.
ARAÇ PLAKA SORGULAMA - SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden araç plaka sorgulama için, internet sitesine giriş yapılır. Ardından ana sayfada yer alan ‘’Sorgulamalar ve Online İşlemler’’ bağlantısına girilir. Açılan sayfa üzerinde T.C. kimlik numarası ve aracın plakası yazılarak plaka sorgulama işlemi yapılabilir.
BOŞ PLAKA SORGULAMA
Bu hizmet de önceden e devlet çatısı altında sunuluyordu fakat kötüye kullanım artınca yalnızca adınıza kayıtlı araçlara yönelik sorgulama işlemlerinin yapılmasına imkan tanınmaya başlandı. Boş plaka sorgulama işlemi için trafik şubelere başvurabilirsiniz.
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