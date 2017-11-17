Plakasına '88' yazdıran Alman'a hapis cezası!

Avusturya'nın Salzburg kentinde, Nazi literatüründe Hitler selamı anlamına gelen "88" rakamını kasten aracının plakasında kullandığı ve bu eylemiyle anti-Nazi yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle Alman vatandaşı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Salzburg Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Peter Egger, konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin, 44 yaşındaki sanığın uzun yıllar boyunca kullandığı bütün araçlarda Nazi literatüründe Hitler selamı "Heil Hitler" anlamına gelen "88" sayılarını bilinçli kullandığına kanaat getirdiğini söyledi.

Egger, Alman asıllı kişinin bu tutumuyla Nazi dünya görüşünü yasaklayan anti-Nazi yasasına muhalefet ettiğini, bu nedenle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Sanığın, cep telefonunda Adolf Hitler'e ait fotoğrafların da bulunduğunu dile getiren Egger, söz konusu kişinin şartlı serbest bırakıldığını ve 3 yıl içinde aynı suçu tekrarlaması durumunda 6 aylık hapis cezasının uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan, sanığın savunmasında, 88 rakamının, eski eşinin uğurlu sayısı olduğunu, Hitler fotoğraflarının ise şakalaşmak amacıyla cep telefonunda yer aldığını söylediği bildirildi.

Nazi literatüründe iki 8 rakamının, alfabede 2 H harfine tekabül ettiği, bunun da "Heil Hitler" (çok yaşa Hitler) anlamına geldiği belirtiliyor.

NAZİ SEMBOLLERİ NELERDİR?

Kodlanmış dövmeler veya saç kesimi, neo-Nazi desteğini göstermenin yollarını oluşturuyordu, ancak araba plakaları gibi gizlenmiş kodlar da bu gizli desteklerin arasında bulunuyor.

Nazilere atıfta bulunan kişiselleştirilmiş kayıt plakaları için 30'dan fazla numara ve harf kombinasyonu, 2015 yılında yasa dışı hale getirildi. Avusturya, nazizmi yansıtan ve soykırım reddine karşı verilen en sert yasalardan bazılarına sahiptir.

Liste, Avusturya'daki Nazi toplama kamplarında hayatta kalanlarla birlikte çalışan faşizm karşıtı Mauthausen Komitesi (MKÖ) tarafından hazırlandı. Ülkenin ulaştırma bakanlığı, daha fazla şey eklenebilir dedi.

Nazi sembollerinin en yaygın olanlarından biri 88 sayısıdır; H, Heil Hitler (Çok yaşa Hitler) için kodlanan alfabenin sekizinci harfidir. SS'yi (Schutzstaffel - Koruma Timi) temsil eden 1919 ve 18 aynı mantıkla Adolf Hitler'i temsil ettiği için, BH'ye karşılık gelen 28 sayısı Blood an Honour (Kan ve Onur) anlamına geldiği için yasaklandı. Hitler'in doğum günü, 20 Nisan da 420 olarak kodlandı.

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